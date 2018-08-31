Gözler oraya çevrildi: ABD'den kritik mesaj

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "İdlib'e saldırı mevcut durumu daha tehlikeli hale getirir" dedi.

Esad rejiminin olası İdlib operasyonuyla ilgili ABD'den yapılan açıklamada. operasyonun çatışmaları tırmandıracağı uyarısı yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Twitter adresinden paylaştığı mesajında, Suriye ordusunun İdlib'e operasyon düzenlemesinin, durumu daha da tehlikeli bir hale getireceğini belirtti.

"Amerika Birleşik Devletleri, bunu zaten tehlikeli çatışmanın tırmandırılması olarak görüyor" dedi. Pompeo, olası operasyona destek veren Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u da eleştirdi. İdlib'teki 3 milyon Suriyeli'nin operasyondan etkileneceğine dikkat çeken Pompeo "bu iyi değil. Dünya izliyor" uyarısı yaptı.