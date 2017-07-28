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  4. 28 Temmuz 2017 22:00

''Gülmeye son vermedi'' diye karısını öldürdü

ABD'de bir yolcu gemisinde karısını öldürmekle suçlanan şüpheli, eşini gülmeye son vermediği için öldürdüğünü söyledi.

''Gülmeye son vermedi'' diye karısını öldürdü
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ABD'nin Alaska eyaletinde bir yolcu gemisinde karısını öldürmekle suçlanan şüpheli, eşini gülmeye son vermediği için öldürdü.

Kenneth Manzanares adlı zanlı 39 yaşındaki eşi Kirsty'nin cesedinin kamarada bulunmasının ardından cinayetle suçlandı. Manzanares'in elinde ve kıyafetlerinde kan bulunduğu kaydedildi.

Güvenlik güçlerinden önce kamaraya giren bir görgü tanığı, Kenneth Manzanares'i eşinin cesedini kamaranın balkonundan atmaya çalışırken gördüğünü anlattı.

Görgü tanığı daha sonra cesedi ayak bileklerinden tutup yukarı doğru çektiğini ve ne olduğunu sorduğunda Manzanares'in "Bana gülmeye bir son vermedi" dediğini belirtti.

Olayın yaşandığı geminin 3400 yolcuyla birlikte bir haftalık bir tur için Seattle'dan ayrıldığı kaydedildi.

Denizde işlendiği için cinayeti Federal Soruşturma Bürosu FB'ın incelediği ifade edildi. Cinayet davasının görülmesine 10 Ağustos'taki duruşmayla devam edilecek.

BBC Türkçe

gülme , abd , yolcu gemisi
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