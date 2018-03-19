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  4. 19 Mart 2018 16:18

Haber alınamıyordu... Üniversiteyi sarsan olay

Eski sevgilisinin evinde ölü bulunan 22 yaşındaki genç kızın boğulduğu belirlendi.

Haber alınamıyordu... Üniversiteyi sarsan olay
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Eski sevgilisinin kampüs içindeki evinde cesedi bulunan 22 yaşındaki hemşirelik öğrencisinin boğulduğu belirlendi.

ABD'deki Binghamton Üniversitesi'nde hemşirelik okuyan Haley Anderson, eski sevgilisinin kampüs içindeki evinde 9 Mart’ta boğularak öldürülmüş halde bulund.

22 yaşındaki Long Island'lı kız öğrencinin ölümünü araştıran dedektifler, kendisiyle aynı yaştaki eski sevgilisi Orlando Tercero'yu cinayetle suçluyor.  Cesedin bulunmasının ardından Tercero'nun memleketi Nikaragua'ya gittiğini belirleyen ABD polisi, şüphelinin iadesi için çalışıyor. 

Anderson'ın arkadaşları, genç kızın ilişkiden sonra başkalarıyla görüşmeye başlamasıyla Tercero’nun kıskançlık krizine girdiğini söylüyor.

Haley Anderson’un Eylül ayında aracının tekerleklerinin kesilmesinden dolayı Tercero’yu suçladığı da bildiriliyor.

22 yaşındaki Anderson, hafta sonu toprağa verildi.

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