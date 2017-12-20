Hakan Atilla davasında kritik süreç başladı

ABD'de görülen 'ambargo delme' davasında kritik dakikalar başlıyor... Jüri üyeleri, Yargıç Richard Berman'ın talimatlarını dinledikten sonra, tutuklu yargılanan tek sanık eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yla ilgili karar vermek üzere müzakerelere başladı. Berman jüri üyelerinden sayıca az kalsalar da kendi vicdanlarına göre karar vermelerini istedi. ABD hukukuna göre; ceza davalarında jüri üyelerinin oybirliğiyle karar alması gerekiyor. Jüri üyeleri yemin ettikten sonra müzakerelere geçti.



Yargıç Richard Berman, müzakereler başlamadan jüri üyelerine bazı talimatlar verdi.

İşbirliği tanımına kapsamlı açıklamalar getiren Berman, şunları söyledi:

Bildiği halde suça iştirak etmediyse, bu onu işbirlikçi yapmaz.

Eğer sanık suçun işlendiği dönemde bu grupla ilişkiye girmişse, suç sonuna kadar işlenmiş sayılır.

Bu adli kapsama bölgesi içinde işbirliği sürecini devam ettirdiği sürece, masumca bir katılım olsa dahi bu onu suçlu yapar.

Eğer sanık iyi niyetle bu işbirliğine karıştıysa, işbirliği suçundan yargılanamaz.

Eğer sanık önünde işlenen suçları görmezden geldiye, bunun etki ve sonuçlarının ne olacağını bilmesi durumunda işbirlikçi olarak değerlendirilir.

İTİRAZ HENÜZ KARARA BAĞLANMADI

Yargıç Berman, Atilla'nın savunma avukatlarının dün yaptığı "yargılamanın hükümsüz kılınması" yolundaki başvuruyu ise henüz karara bağlamadı. Savcılığa savunmanın itirazına ilişkin cevap vermek üzere TSİ 01.00'a kadar süre tanıdı.

Savunma avukatlarının bu talepte bulunmasının nedeni ise dünkü duruşmada Savcı Yardımcısı David Denton'ın Atilla'ya çapraz sorgu sırasında yönelttiği şu soruydu: “BDDK raporunun sonucunda İran'a yaptırım uygulanması konusundaki kararların ihlal ettiği sonucuna varılmıştı, doğru mu?"

Bu soru üzerine Atilla'nın avukatı Cathy Fleming itiraz etmişti. Yargıç Berman ise tarafları kürsüye çağırıp bu konuyu 15 dakika görüşmüştü. Avukatlar, Denton'ın bahsettiği raporu yazan kişinin, FETÖ firarisi Bankalar Yeminli Murakıbı Osman Zeki Canıtez olduğunu ve raporun peşin hükümlü ifadelerle dolu olduğunu vurguladı.

İKNA HİÇ DE KOLAY DEĞİL

Ancak, avukatların Yargıç Berman’ı ikna etmeleri hiç de kolay değil. Mahkeme kayıtlarına yansıyan kürsüdeki özel sohbette, Berman, savcının bu soruyu neden soramayacağını açıklamalarını istedi.

Atilla'nın avukatlarından Victor Rocco, Canitez’i duruşmada çapraz sorgulamaya alamayacakları için müvekkilinin savunma hakkının ihlâl edileceğini ileri sürdü.

Yargıç Berman ise kararını şöyle açıkladı: “Bence uygun bir soru değil. Atilla’dan cevap vermesini istemeyeceğim, sanırım soruyu kayıttan çıkaracağım. Bence, özünde, bu haksızlık, ancak başka şeyler de var. Bu ayrıca bir söylenti."

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab'ın başsanıkken, itirafçı olarak tanık sandalyesine oturmasıyla davada tutuklu yargılanan tek sanık haline gelmişti.