Hakan Atilla'nın beraat talebi reddedildi...

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın delil yetersizliği nedeniyle hakkındaki tüm suçlamaların düşürülerek beraat etmesi talebi reddedildi.



Davanın yargıcı Richard Berman, Atilla'ya yönelik suçlamaları destekleyen ''yeterli derecede'' delil bulunduğunu belirterek Atilla'nın beraat talebine ilişkin başvurusunu kabul etmedi.

Savunma makamı, savcılığın 15 Aralık'ta Atilla'nın iş adamı Rıza Sarraf'ın işlediği suçlarla bir bağlantısı olduğunu kanıtlayamadığı gerekçesiyle mahkemeden delil yetersizliği nedeniyle Atilla'ya yönelik tüm suçlamaların düşürülmesi ve müvekkillerinin beraat etmesi talebinde bulunmuştu.

Jüri, 3 Ocak'ta Atilla'yı 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" suçlamasında ise masum olduğuna karar vermişti.

Atilla'nın ceza duruşması ise 11 Nisan'da yapılacak.

ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD’de tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf, yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017’da hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla işbirliğine gitmişti.

Halk Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla ise davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.