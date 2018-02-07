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  4. 07 Şubat 2018 21:17

Hakan Atilla'nın beraat talebi reddedildi...

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın beraat talebi reddedildi.

Hakan Atilla'nın beraat talebi reddedildi...
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ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın delil yetersizliği  nedeniyle hakkındaki tüm suçlamaların düşürülerek beraat etmesi talebi reddedildi.

Davanın yargıcı Richard Berman, Atilla'ya yönelik suçlamaları  destekleyen ''yeterli derecede'' delil bulunduğunu belirterek Atilla'nın beraat  talebine ilişkin başvurusunu kabul etmedi.

Savunma makamı, savcılığın 15 Aralık'ta Atilla'nın iş adamı Rıza  Sarraf'ın işlediği suçlarla bir bağlantısı olduğunu kanıtlayamadığı gerekçesiyle mahkemeden delil yetersizliği nedeniyle Atilla'ya yönelik tüm suçlamaların  düşürülmesi ve müvekkillerinin beraat etmesi talebinde bulunmuştu.

Jüri, 3 Ocak'ta Atilla'yı 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" suçlamasında ise masum olduğuna karar vermişti.

Atilla'nın ceza duruşması ise 11 Nisan'da yapılacak.

ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart  2016’da ABD’de tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf, yargılanmasına kısa bir süre kala  26 Ekim 2017’da hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla işbirliğine  gitmişti.

Halk Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla ise davanın tek sanığı  olarak yargılanmıştı.

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