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  4. 05 Aralık 2019 23:53

Halkbank'ın özel yargılanma statüsü talebi reddedildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde ön duruşma süreci devam eden Halkbank davasında Halkbank'ın özel statüde yargılanma talebi reddedildi.

Halkbank'ın özel yargılanma statüsü talebi reddedildi
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Yargıç Richard Berman Halkbank'ın özel statüde yargılanma talebini reddetti. 

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde ön duruşma süreci devam eden Halkbank davasında, hakim Richard Berman, bankanın hukuk danışmanı King & Spalding firmasından Halkbank’ın sınırlı ve özel katılım mahkeme talebinin ayrıntılarının yer aldığı bir başvuru dilekçesini 19 Kasım tarihine kadar kendisine sunmasını istemişti.

King & Spalding firması adına avukat Andrew C. Hruska, 21 Kasım'da mahkemeye sunduğu 20 sayfalık başvuru dilekçesinde bir kez daha bankanın sınırlı ve özel yargılanma talebini iletmişti.

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abd , yargı , statü , halkbank
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