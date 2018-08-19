Hastanede kriz ! 16 hemşire birden hamile kaldı

ABD, Arizona’daki bir hastanede çalışan 16 hemşirenin aynı dönemde hamile kalmasını konuşuyor.



Arizona’nın Mesa bölgesindeki bir hastanede çalışan hemşirelerden 16’sı hamile.

Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin yüzde 10’unun hamile olduğu belirtilirken, hastalar da bu durumu fark etti.

Hemşirelerin Eylül ve Ocak ayları arasında doğum yapmaları bekleniyor.

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında, “Suda bir şeyler mi var?” ve “Noel tatili işe yaradı” gibi şakalar yapıldı.

Doğum yapmasına bir ay kalan Rochelle Sherman, “Bir Facebook grubu kurana kadar, kaç kişinin hamile olduğunu fark etmemiştik” dedi.