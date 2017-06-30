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  4. 30 Haziran 2017 22:19

Hastanede silahlı saldırı ! Yaralılar var

ABD'de bir hastanede silah sesleri duyuldu. Yetkililer saldırıda 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hastanede silahlı saldırı ! Yaralılar var
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New York'taki Bronx Lebanon Hastanesi’nden silah sesleri duyuldu. Yetkililer 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

ABD'nin New York kentindeki bir hastanede silahlı saldırganın tüfekle çevresindekilere ateş etmesi sonucu yaralılar olduğu belirtildi.

New York polisinden yapılan açıklamada, Bronx Lebanon hastanesinden silahlı saldırı ihbarı geldiği ifade edilerek, vatandaşlardan hastane ve çevresinden uzak durmaları istendi.

HASTANE KUŞATILDI, OPERASYON DÜZENLENİYOR

Açıklamada, silahıyla hala hastane içinde olan saldırganın etkisiz hale getirilmesi için polisin tüm hastaneyi kuşattığı ve operasyon düzenlediği kaydedildi.  ABD medyası hastane kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, aralarında doktorların da olduğu birden çok kişinin yaralandığını duyurdu.

Haberlerde, saldırganın eski hastane çalışanı olduğu da iddia edildi.

AA

abd , silahlı saldırı , hastane