Hatırladınız mı ? İşte son hali

Microsoft Windows XP sayesinde yaklaşık 1 milyar bilgisayarda duvar kağıdı olarak kullanılan bu fotoğraftaki manzaranın son halini görenler hayal kırıklığına uğradı.



1988 yılında Charles O’Rear tarafından çekilen fotoğraf, dijital ortamda en çok görüntülenen fotoğraflar arasında yerini almıştı. Bill Gates tarafından satın alınan bu fotoğraf, Microsoft'un işletim sistemi Windows XP sayesinde yaklaşık 1 milyar bilgisayarda duvar kağıdı olarak kullanılmıştı.

Gates’in fotoğrafa ne kadar ödediği halen bilinmezken, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Sonoma County’e çekilen manzara fotoğrafının son hali ise görenleri hayal kırıklığına uğrattı. Yeşil manzara, yerini bakımsız bir tarlaya ve sararmış otlara bırakmış. Fotoğrafa sosyal medyada tepki çığ gibi büyürken, bölgenin koruma altına alınmadığı ve gereken ilgi duyulmadığı için yerel yönetim eleştiri oklarını hedefi oldu.