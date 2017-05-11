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  4. 11 Mayıs 2017 15:25

Havacılık sektörü merakla bu uçağı bekliyordu ama...

Amerikan uçak üreticisi Boeing yeni yolcu uçağının test sürüşlerini motorundaki bir problem nedeniyle durdurmak zorunda kaldı. Boeing 737 MAX tipi uçağın ilk teslimatı bu ay planlanıyordu.

Havacılık sektörü merakla bu uçağı bekliyordu ama...
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Amerikan uçak üreticisi Boeing şirketi "737 MAX" tipi yolcu uçağının test sürüşlerini motorundaki olası bir problem nedeniyle durdurdu.

Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağının test sürüşlerinin durdurulma kararı, ilk teslimatın yapılmasına günler kala alındı.

Boeing'ten yapılan açıklamada, test sürüşlerinin durdurulma kararına rağmen teslimatın planlandığı gibi gerçekleştirileceği ve üretimin devam ettiği ifade edildi.

Amerikan uçak üreticisi devi Boeing bu yılın ilk aylarında Hindistan merkezli SpiceJet'le 205 uçağın satışı için 22 milyar dolarlık bir anlaşma yapmıştı.

Boeing "737 MAX" tipi yolcu uçağını ilk kullanacak şirketin 2018 yılında SpiceJet olacağını duyurmuştu.
Hindistan merkezli SpiceJet dışında American Airlines, Southwest ve Çin havayolu şirketi Shandong Airlines söz konusu uçakları bünyesine katmak için sipariş vermişti.

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