  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 11 Ağustos 2018 11:54

Havada panik ! Yolcu uçağı kaçırıldı, kaçırılan uçak bir adaya düştü

ABD’nin Seattle kentinde bulunan Tacoma Havalimanı’nda bir çalışan Bombardier Q400 tipi uçağı kaçırdı. Savaş jetleri havalandı, uçak kısa süre sonra düştü.

Havada panik ! Yolcu uçağı kaçırıldı, kaçırılan uçak bir adaya düştü
A+ A-

Yetkililer, bir teknisyen tarafından kaçırılan, Alaska Havayollarına bağlı Horizon Havayolu şirketine ait yolcusu olmayan uçağın, Puget Boğazı'ndaki küçük bir adada düştüğünü açıkladı.

Bombardier Q400 tipi uçağı kaçıran 29 yaşındaki teknisyenin, uçma yetkisi olmadığı bildirildi.

Pierce bölgesi emniyetinden sözcü Ed Troyer, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, uçağı kaçıran teknisyenin uçağı intihar amaçlı kaçırdığını ve terörle bağlantısı olmadığını söyledi.

Ketron Adası'nda düşen uçağın kazadan önce havada manevralar yaptığı ve askeri uçaklar tarafından takip edildiği video görüntülerine yansıdı.

 

 

seattle , düştü , uçak düştü , abd , amerika , uçak kaçırma
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM