Havalimanında büyük panik ! Uçak karantinaya alındı

New York'a inen 500 kişilik yolcu uçağında bulunan çok sayıda yolcunun kendini kötü hissetmesi üzerine, uçak ve yolcular karantina altına alındı.



Dubai’den ABD’nin New York kentindeki John F. Kennedy Havalimanı’na inen Emirates uçağından, duyan herkesi ürküten bir haber geldi.

500 YOLCUDAN 100'Ü RAHATSIZLANDI

Yerel basında yer alan haberlere göre; yaklaşık 500 yolcudan 100’ü, kendilerini kötü hissettiğini söyledi.

Bunan üzerine uçak karantinaya alındı.

ÇOK SAYIDA AMBULANS UÇAĞIN ETRAFINI SARDI

Çok sayıda ambulans ve polis aracı uçağın etrafını çevreledi.

HAVA YOLU ŞİRKETİ 10 KİŞİNİN HASTALANDIĞINI DUYURDU

Emirates Havayolları'ndan yapılan açıklamada, yalnızca 10 kişinin kendini hasta hissettiği ifade edildi.