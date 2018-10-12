İdam cezasını kaldırdılar

Eyalette ölüm cezası bekleyen 8 mahkumun cezaları derhal ömür boyu hapse çevrildi.

ABD'de geçen yıl 28 kişi infaz edildi.

Washington'da ise 2010'dan bu yana hiçbir cezayı infaz edilmemişti.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Washington Yüksek Mahkemesi yargıçları, 1996'da bir kadına tecavüz edip, öldüren idam mahkumu Allene Eugene Gregory'nin temyiz başvurusu sonucu oy birliğiyle karar aldı.

Kararda "ölüm cezasının Washington'na herhangi bir meşru cezalandırma amacına hizmet etmediği" vurgulandı. Ayrıca, "keyfi ve ırksal açıdan taraflı bir şekilde uygulandığı için geçersiz olduğuna" hükmedildi.

Kararın ardından Eyalet Valisi Jay Inslee Twitter'da paylaştığı mesajda "uzun süredir ölüm cezasının Washington'da eşit adalet sınavını geçemediğini" söyledi.

Inslee ayrıca "Posta kodu ve ırkın suçlanan kişinin ölüm cezasın alıp almayacağında belirleyici olduğunu biliyoruz. Burada eşit, adil herhangi bir şey yok" dedi.

Kararı insan hakları kuruluşları da memnuniyetle karşıladı.

AF ÖRGÜTÜ: MÜTHİŞ BİR HABER

Uluslararası Af Örgütü'nan ABD şubesinden Kristina Roth yayımladığı yazılı açıklamada "Washington'da ölüm cezasının kaldırılması adına mücadele edenler adına müthiş bir haber" dedi.

Açıklamada ayrıca "Washington bu zalim, gayri insani ve aşağlayıcı cezaya son veren 20. eyalet oldu. Diğer eyaletler de aynı şeyi yapmalı." denildi.



