İğrenç olay! Eve zorla giren sapık dehşet saçtı

Joshua Henderson adlı zanlı, dairenin yatak odasına tırmandı ve silahlı olduğunu söyleyerek evde bulunan kadın ile oğlunu bağladı.

Polisin iddiasına göre; evde bulunan değerli eşyaları çalıp kaçmak yerine Henderson, kadına iğrenç bir ültimatom verdi.

Dehşete düşen kadına iki seçenek sunan 33 yaşındaki zanlı, “Ya seni öldürüp tecavüz ederim, ya da oğlunla cinsel ilişkiye girersin” dedi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre; kadın tecavüzü kabul etti. Henderson talihsiz kadına tecavüz etmeden önce 25 yaşındaki oğlunu banyoda bağlayarak etkisiz hale getirdi.

DNA İZİ BIRAKMAMAK İÇİN…

Henderson’ın DNA örneklerini ortadan kaldırmak için kadının üzerine sabunlu su sıktığı ifade edildi.

Henderson’ın inşaat işçisi kılığında binadan çıkarken güvenlik kameralarına takıldığı, tecavüze uğrayan kadının da zanlıyı teşhis ettiği öğrenildi.

Hırsızlıktan birçok sabıkası bulunan Henderson’ın açıklığa kavuşturulamamış tecavüz vakalarıyla ilgili sorgulandığı ve tecavüz, soygun ve başkaca suçlar nedeniyle tutuklandığı belirtildi.

Joshua Henderson’ın karısı ise DNA örneklerinin kocasını masumiyetini ortaya koyacağını savundu.