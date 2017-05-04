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  4. 04 Mayıs 2017 21:24

İlk yurt dışı ziyareti belli oldu !

ABD Başkanı Trump'ın ilk yurt dışı ziyaretini nereye yapacağı belli oldu.

İlk yurt dışı ziyareti belli oldu !
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ABD  Başkanı Trump, "ABD Başkanı olarak ilk yurt dışı ziyaretlerimi Suudi Arabistan,  ardından İsrail ve ondan sonra da Roma'ya (Vatikan) yapacağım. Bu ziyaretler NATO  ve G7 toplantılarının hemen öncesinde olacak. Suudi Arabistan'da, Müslüman  dünyanın her yerinden liderlerle tarihi bir buluşma gerçekleştireceğiz" dedi.

Yazılı  açıklama yapan Beyaz Saray, Trump'ın Roma'yı ziyareti sırasında Katolik aleminin  ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile de görüşme  gerçekleştireceğini duyurdu .Trump'ın dün Beyaz Saray'da bir araya geldiği  Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın davetini kabul ettiği de kaydedildi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Ulusal  Dua Günü Etkinliğinde yaptığı konuşmada, "ABD Başkanı olarak ilk yurt dışı  ziyaretlerim Suudi Arabistan, ardından İsrail ve ondan sonra da Roma'ya (Vatikan)  olacak. Bu ziyaretler NATO ve G7 toplantılarının hemen öncesinde gerçekleşecek.  Suudi Arabistan'da, Müslüman dünyanın her yerinden liderlerle tarihi bir buluşma  gerçekleştireceğiz." dedi. 

Beyaz Saray'da gerçekleşen etkinlikte konuşan Trump, dini  organizasyonların siyaset dahil daha fazla alanda etkinlik göstermesine olanak  sağlayacak başkanlık kararnamesinin imza töreninde, ilk yurt dışı ziyaretleriyle  ilgili değerlendirmede bulundu.

Suudi Arabistan'da Müslüman dünyanın liderleriyle buluşma

Farklı dinlerin mensuplarını Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet  duyduğunu ifade eden Trump, "Burada size tarihi bir açıklamayı yapmaktan onur  duyuyorum. ABD Başkanı olarak ilk yurt dışı ziyaretlerimi Suudi Arabistan,  ardından İsrail ve ondan sonra da Roma'ya (Vatikan) yapacağım. Bu ziyaretler NATO  ve G7 toplantılarının hemen öncesinde olacak. Suudi Arabistan'da, Müslüman  dünyanın her yerinden liderlerle tarihi bir buluşma gerçekleştireceğiz." şeklinde  konuştu.

Bu açıklamayla birlikte Trump'ın ilk yurt dışı ziyaretlerinin, 25  Mayıs'ta Brüksel'deki NATO ve 26 Mayıs'ta İtalya'daki G7 toplantılarından hemen  önce gerçekleşeceği netleşmiş oldu.

Konuşmasında Suudi Arabistan için "İslam'ın iki kutsal mabedinin  koruyucusu" ifadesini kullanan Trump, "Bu buluşmada Müslüman dünyadaki  müttefiklerimizle, aşırılıkçılık, şiddet ve terörle mücadele anlamında yeni bir  işbirliği süreci başlatmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Asla din ve inanç ayrımcılığı ile yan yana olmayacağız"

Konuşmasının diğer bölümlerinde ABD'deki inanç özgürlüğü ile ilgili  hususlara temas eden Trump, "Dünyanın birçok yerindeki şiddet olaylarına bakınca  ABD'deki inanç ve ibadet özgürlüğünün ne kadar değerli bir şey olduğunu daha iyi  anlıyoruz. ABD inanç özgürlüğü ve tolerans üzerine kurulmuştur. Asla din ve inanç  ayrımcılığı ile yan yana olmayacağız." dedi.

Konuşmasının ardından Trump, kameralar önünde dini organizasyon ve  kurumlara daha fazla etkinlik imkanı tanıyan başkanlık kararnamesini imzaladı.  Söz konusu kararname, özellikle kiliselerin siyasetle daha iç içe olmasına zemin  hazırladığı gerekçesiyle kamuoyunda tartışmalara konu edilmişti.

Trump yönetimi ise "dini özgürlüklerin genişletilmesi" kapsamında  değerlendirdiği kararnamenin ülkedeki tüm dini organizasyon ve kurumları memnun  edeceğini savunuyor.

Beyaz Saray'dan Suudi Arabistan ziyareti açıklaması

Trump'ın konuşmasının hemen ardından konuyla ilgili yazılı basın  açıklaması yapan Beyaz Saray, kesin bir tarih belirtmeden Trump'ın 25 Mayıs'tan  önceki bir tarihte Riyad'da olacağını ve ikili ve bölgesel ilişkilerin kapsamlı  bir şekilde ele alınacağını duyurdu.

Papa Franciscus ile görüşecek

Beyaz Saray açıklamasında Trump'ın Roma'yı ziyareti sırasında Katolik  aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile de bir  görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Trump'ın dün Beyaz Saray'da bir araya geldiği  Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın davetini kabul ettiği de kaydedildi,  ancak ziyaretle ilgili detay verilmedi.

AA

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