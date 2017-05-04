İlk yurt dışı ziyareti belli oldu !

ABD Başkanı Trump, "ABD Başkanı olarak ilk yurt dışı ziyaretlerimi Suudi Arabistan, ardından İsrail ve ondan sonra da Roma'ya (Vatikan) yapacağım. Bu ziyaretler NATO ve G7 toplantılarının hemen öncesinde olacak. Suudi Arabistan'da, Müslüman dünyanın her yerinden liderlerle tarihi bir buluşma gerçekleştireceğiz" dedi.

Yazılı açıklama yapan Beyaz Saray, Trump'ın Roma'yı ziyareti sırasında Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile de görüşme gerçekleştireceğini duyurdu .Trump'ın dün Beyaz Saray'da bir araya geldiği Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın davetini kabul ettiği de kaydedildi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Ulusal Dua Günü Etkinliğinde yaptığı konuşmada, "ABD Başkanı olarak ilk yurt dışı ziyaretlerim Suudi Arabistan, ardından İsrail ve ondan sonra da Roma'ya (Vatikan) olacak. Bu ziyaretler NATO ve G7 toplantılarının hemen öncesinde gerçekleşecek. Suudi Arabistan'da, Müslüman dünyanın her yerinden liderlerle tarihi bir buluşma gerçekleştireceğiz." dedi.

Beyaz Saray'da gerçekleşen etkinlikte konuşan Trump, dini organizasyonların siyaset dahil daha fazla alanda etkinlik göstermesine olanak sağlayacak başkanlık kararnamesinin imza töreninde, ilk yurt dışı ziyaretleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Suudi Arabistan'da Müslüman dünyanın liderleriyle buluşma

Farklı dinlerin mensuplarını Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Trump, "Burada size tarihi bir açıklamayı yapmaktan onur duyuyorum. ABD Başkanı olarak ilk yurt dışı ziyaretlerimi Suudi Arabistan, ardından İsrail ve ondan sonra da Roma'ya (Vatikan) yapacağım. Bu ziyaretler NATO ve G7 toplantılarının hemen öncesinde olacak. Suudi Arabistan'da, Müslüman dünyanın her yerinden liderlerle tarihi bir buluşma gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

Bu açıklamayla birlikte Trump'ın ilk yurt dışı ziyaretlerinin, 25 Mayıs'ta Brüksel'deki NATO ve 26 Mayıs'ta İtalya'daki G7 toplantılarından hemen önce gerçekleşeceği netleşmiş oldu.

Konuşmasında Suudi Arabistan için "İslam'ın iki kutsal mabedinin koruyucusu" ifadesini kullanan Trump, "Bu buluşmada Müslüman dünyadaki müttefiklerimizle, aşırılıkçılık, şiddet ve terörle mücadele anlamında yeni bir işbirliği süreci başlatmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Asla din ve inanç ayrımcılığı ile yan yana olmayacağız"

Konuşmasının diğer bölümlerinde ABD'deki inanç özgürlüğü ile ilgili hususlara temas eden Trump, "Dünyanın birçok yerindeki şiddet olaylarına bakınca ABD'deki inanç ve ibadet özgürlüğünün ne kadar değerli bir şey olduğunu daha iyi anlıyoruz. ABD inanç özgürlüğü ve tolerans üzerine kurulmuştur. Asla din ve inanç ayrımcılığı ile yan yana olmayacağız." dedi.

Konuşmasının ardından Trump, kameralar önünde dini organizasyon ve kurumlara daha fazla etkinlik imkanı tanıyan başkanlık kararnamesini imzaladı. Söz konusu kararname, özellikle kiliselerin siyasetle daha iç içe olmasına zemin hazırladığı gerekçesiyle kamuoyunda tartışmalara konu edilmişti.

Trump yönetimi ise "dini özgürlüklerin genişletilmesi" kapsamında değerlendirdiği kararnamenin ülkedeki tüm dini organizasyon ve kurumları memnun edeceğini savunuyor.

Beyaz Saray'dan Suudi Arabistan ziyareti açıklaması

Trump'ın konuşmasının hemen ardından konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yapan Beyaz Saray, kesin bir tarih belirtmeden Trump'ın 25 Mayıs'tan önceki bir tarihte Riyad'da olacağını ve ikili ve bölgesel ilişkilerin kapsamlı bir şekilde ele alınacağını duyurdu.

Papa Franciscus ile görüşecek

Beyaz Saray açıklamasında Trump'ın Roma'yı ziyareti sırasında Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile de bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Trump'ın dün Beyaz Saray'da bir araya geldiği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın davetini kabul ettiği de kaydedildi, ancak ziyaretle ilgili detay verilmedi.