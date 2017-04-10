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  1. 10 Nisan 2017 21:43

İlkokulda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de bir ilkokulda silahlı saldırgan ateş açtı. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İlkokulda silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
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ABD'nin California eyaletindeki ilkokulda yaşanan silahlı saldırıda iki yetişkinin hayatını kaybettiği, iki öğrencinin ise yaralandığı belirtildi.

California'nın San Bernardino kentindeki North Park ilkokulunda yaşanan saldırıya ilişkin polisten yapılan açıklamada olayda iki yetişkinin hayatını kaybettiği, ilk bilgilere göre saldırganın bir kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği belirtildi.

Olayın aile içi sorundan kaynaklandığı ve öldürülen kişinin öğretmen olduğu ifade edildi.

Saldırgan da öldüğü için okulda herhangi bir tehlike kalmadığı açıklandı.

Yaralanan çocuklara ilişkin henüz bilgi verilmedi.

DHA

ilkokul , saldırı , abd