İngiltere, yeni normalleşme adımlarını açıkladı!

İngiltere'de yeni tip koranavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarındaki gevşeme adımları kapsamında 1 Haziran'dan itibaren sosyal mesafe kurallarına uyulması şartıyla dışarıda 6 kişiye kadar görüşmeye izin verileceği açıklandı.

Başbakan Boris Johnson, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, İngiltere'nin 5 şartı karşıladığı için gevşeme adımlarını ilerletme kararı aldığını söyledi.

Johnson, bunları, hastanelerin kapasitesinin aşılmaması, günlük ölüm oranlarında sürekli ve tutarlı düşüş, enfeksiyon oranında yönetilebilir seviyelere düşüş, koruyucu ekipman ve testlerle ilgili ilerleme ve son olarak da hastaneleri etkileyecek ikinci bir dalga riskinin ortadan kalkması olarak açıkladı.

Sosyal mesafe kurallarına uyulması şartıyla 1 Haziran'dan itibaren dışarıda 6 kişiye kadar görüşmeye izin verileceğini belirten Johnson, "Bu değişiklikler, arkadaşlar ve ailelerin sevdikleriyle buluşmaya başlayabileceği anlamına geliyor." dedi.

Bu adımın sınırlı olduğu ve başkalarının evinde kalmayı içermediğini vurgulayan Johnson, sosyal mesafeye uyulması, ellerin yıkanması ve sağduyulu olunması halinde barbekü yapılabileceğini ifade etti.

OKULLAR VE MAĞAZALAR AÇILIYOR

1 Haziran'dan itibaren kreşlerin açılacağını, birinci ve altıncı sınıfların okula dönebileceğini, 15 Haziran'dan itibaren de ortaokulların ders başı yapabileceğini ifade eden Johnson, ayrıca şartların karşılanmasında bir geriye gidiş olmaması halinde ay ortasında tüm perakende mağazalarına faaliyet izni verileceğini söyledi.

Gevşeme kararlarında "temkinli" olacaklarını söyleyen Johnson, gelecekte yerel salgın yaşanması durumunda o bölge için karantina kararı alabilecekleri uyarısında da bulundu.

İLK GEVŞEME ADIMLARI 13 MAYIS'TA ATILMIŞTI

Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 38 bin kişinin öldüğü İngiltere, salgın kaynaklı can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada ABD'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayan kişilerin de iş başı yapmalarına izin verilmişti.