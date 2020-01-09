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  4. 09 Ocak 2020 21:42

İran'da düşen uçakla ilgili Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği uçakla ilgili İran'ı suçlu buldu.

İran'da düşen uçakla ilgili Trump'tan yeni açıklama
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşen ve 176 kişinin ölümüne neden olan Ukrayna Havayolları'na ait uçakla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Trump, "Çok kötü bir hissim var. Birileri hata yapmış olabilir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son dakika açıklamasında, İran'da düşen uçakla ilgili şüpheleri olduğunu belirtti. Trump, "Trump, "Çok kötü bir hissim var. Birileri hata yapmış olabilir" dedi.

ABD YÖNETİMİ, UÇAĞIN FÜZEYLE DÜŞÜRÜLDÜĞÜNE EMİN

Öte yandan Reuters haber ajansı hükümet yetkililerine dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi uçağın bir füzeyle vurularak düşürüldüğüne emin. Reuters'ın haberinde Washington'ın uydu görüntüleri nedeniyle uçağın düşürüldüğüne inandığı ifade edildi.

ABD'li yetkililerin uçağın yüksek ihtimalle İran hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü düşündükleri belirtildi.

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