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  4. 27 Eylül 2018 18:48

İsrail'den Trump'a çok sert tepki

ABD liderinin Filistin hakkındaki açıklamaları İsrail'i kızdırdı.

İsrail'den Trump'a çok sert tepki
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ABD liderinin Filistin'de 'iki devletli çözüm' istediğini söylemesi, Tel Aviv'de depreme yol açtı. Şahin kanadın öne çıkan ismi İsrail Savunma Bakanı Liberman, "Filistin devleti umurumda değil. Filistin Devleti beni ilgilendirmiyor, beni ilgilendiren şey Yahudi devletidir. Burada daha birçok büyük sorunlar var" dedi.

Aşırı sağcı Yahudi Evi  Partisi lideri ve Eğitim Bakanı Benet, hükümette oldukları müddetçe Filistin devletinin kurulamayacağını savundu. Aynı partiden bir milletvekili ise, "Daha önce bir Filistin devleti yoktu, olmayacakta. Çünkü bu topraklar İsrail'in" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesinin  çözümüne ilişkin yaptığı, "Sanırım iki devletli çözüm en iyisi olur."  değerlendirmesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderlik ettiği Likud  Partisi üyeleri ve koalisyondaki bakanlar tarafından eleştirilirdi. 

New York’taki dünkü konuşmasında Trump'ın "iki devletli çözüm"  önerisine itiraz etmeyen Netanyahu, ardından gelen "tek devletli çözüm"  önerisinin de kendisi için kabul edilebilir olduğunu ancak sorunun Filistin  devletinin adı değil devletin mahiyeti olduğunu söyledi.

The Times Of Israel gazetesine göre, Netanyahu, Washington'un, iki  devletli bir çözüme ulaşılması halinde, İsrail'in Batı Şeria'daki kapsamlı  güvenlik kontrolünü devam ettirmesini kabul ettiğini aktardı.

Trump'un açıklamalarına karşı Netanyahu'nun  "diplomatik yaklaşımının"  kabul görmediği Likud Partisi ve hükümet ortaklarından ayrıca Trump'ın iki  devletli çözüm açıklamasına eleştiriler geldi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman Golan Tepelerine düzenlediği  ziyarette yaptığı açıklamada, "Filistin devleti umurumda değil. Filistin Devleti  beni ilgilendirmiyor, beni ilgilendiren şey Yahudi devletidir. Burada daha birçok  büyük sorunlar var" dedi.

Liberman, "İsrail'deki Araplar nüfusun yüzde 20'sini oluşturuyor.  İsrail bayraklarıyla değil de Filistin bayrakları ile gösteriler ve protestolar  düzenledikleri gerçeği var. Benim bununla ilgili sorunum var. Bu gerçek bir  problem. Bir Yahudi devletine sahip olma kaygısı duymak zorundayız, gerisi daha  az önemli" şeklinde konuştu.

Koalisyon ortaklarından Yahudi Evi partisi lideri ve İsrail Eğitim  Bakanı Naftali Benet, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın  İsrail'in gerçek bir dostu olduğunu ancak Yahudi Evi Partisi hükümette kaldığı  müddetçe, Filistin devletinin kurulamayacağını iddia etti.

İsrail'in Kanal 2 televizyonunda açıklama yapan, Kültür Bakanı Miri  Regev, "İki devletli çözüm kötü bir çözümdür. Filistinlilerle çözüm İsrail'in zararına olmamalı" ifadelerini kullandı.

Yahudi Evi Partisi Milletvekili Moti Yogev de "Daha önce bir Filistin  devleti yoktu, olmayacakta. Çünkü bu topraklar İsrail'in. Bu sebepten dolayı İsrail'in güvenliğini tehdit edecek Yahuda ve Samara'da (Batı Şeria) bir devlet kurulmasına izin verilemez" diye konuştu.

Likud Partisinden Gidon Saer, "İsrail topraklarında asla Filistin devleti kurulmayacak" ifadelerini kullanırken söz konusu ayni partiden  milletvekili olan Miki Zohar ise Trump'ın sözlerinin hayal kırıklığı  oluşturduğunu ve İsrail'in ABD başkanını iki devletli bir çözümü kabul etmekten  vazgeçirmeye çalışması gerektiğini söyledi.

Yahudi Evi Milletvekili Bezalel Smotrich ise "sorunun çözümü İsrail  topraklarının bölünmesi temelinde olmamalıdır" diye konuştu.

 ABD Başkanı Trump ve Başbakan Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel  Kuruluna katılmak için geldikleri New York’ta dün bir araya gelmişti. 

Görüşmenin ardından Netanyahu ile birlikte basın mensuplarına açıklama  yapan Trump, İsrail’in yanında oldukları mesajını yinelemişti.

Trump Filistin-İsrail meselesinin çözümüne ilişkin yaptığı  değerlendirmede, “Sanırım iki devletli çözüm en iyisi olur" demişti.

Filistinlilerin müzakere masasına geri döneceğinin “kesin” olduğunu  öne süren Trump, “İsrail de diğer taraf için iyi bir şeyler yapmalı.” diyerek Tel  Aviv yönetiminin de sorunun çözümü için taviz vermesi gerektiği imasında  bulunmuştu.

AA

israil , tel aviv , ateş , trump
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