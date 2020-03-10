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  4. 10 Mart 2020 21:36

İşte ABD'nin Türkiye'ye patriot şartı: ''S-400'ler geri gönderilsin''

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Jonathan Hoffman, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini Rusya’ya iade etmediği sürece Patriot hava savunma sistemlerini alamayacağını belirtti.

İşte ABD'nin Türkiye'ye patriot şartı: ''S-400'ler geri gönderilsin''
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Hoffman, bugünkü basın toplantısında, “Bakanın (ABD Savunma Bakanı Mark Esper) bu konudaki duruşu, bakanlık görevine geldiği andan itibaren netti. Türkiye, S-400’ü iade etmediği sürece Patriot alamaz” dedi.

Brüksel'de konferans bağlantısıyla gazetecilerle basın toplantısı düzenleyen ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi  James Jeffrey, 'NATO'nun İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için ne yapabileceğine baktıklarını' söyleyerek "Patriot hava savunma sistemlerinin konuşlanması dahil her şey masada" mesajını vermişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: "Patriot konusunda bildiğiniz gibi biz Amerika’ya şu teklifi de yaptık; 'Eğer verecekseniz siz de bize Patriot verin. Biz sizden de Patriot alırız.' Ancak S-400 konusunda tabi onlar da epeyce yumuşadılar, 'S-400’leri devreye almayacağınıza dair bize söz verin' noktasına geldiler."

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