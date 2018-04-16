İşte ABD'nin yeni Suriye planı...

Suriyeli uzmanlar, kuzeyden Akdeniz’e açılma planı Afrin’de çöken ABD’nin güneyden yeni koridor planladığına dikkat çekti. Esed’e yönelik bombardıman ilk adım olarak görülüyor.

Suriyeli uzmanlar, kuzeyden Akdeniz’e açılma planı Afrin’de çöken ABD’nin güneyden yeni koridor planladığına dikkat çekti. Esed’e yönelik bombardıman ilk adım olarak görülüyor.

Araştırmacı Nasır Hüso, “Haseke’de sıkışan PKK-Batı koalisyonu B planını devreye soktu, yeni hedef El Bukemal’den Tedmur’a uzanan güney koridorunu harekete geçirmek” dedi.

14 Nisan sabahı Suriye'ye Amerikan, Fransız ve İngiliz füzeleriyle yapılan saldırı, Pentagon'un Akdeniz'e güneyden açmak istediği koridorun ilk adımı olabilir. Bu iddia, Suriyeli Ortadoğu uzmanı Nasır Hüso'ya ait. Araştırmacı Nasır Hüso, Kerkük'ten başlayıp Lazkiye-Akdeniz'e kadar uzanan korsan koridor projesinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları ile uygulanabilirliğini yitirdiğini ancak Batı ittifakının koridor hayalinden vazgeçmediğini kaydetti.

Halep Üniversitesi mezunu Hüso, "Haseke'de sıkışan PKK-Batı koalisyonu B planını devreye soktu. Yeni hedef El Bukemal'den Tedmur'a uzanan Güney Koridoru'nu hayata geçirmek" dedi. "Sembolik ve kısır bir girişim olmaktan öte anlam taşımıyor" dediği 14 Nisan saldırısının ana amacının İran'ın nüfuz alanını daraltmak olduğunu belirten Hüso, şunları söyledi:



İSRAİL ÜZERİNDEN AKDENİZ



"Ürdün'de kurulan Rukban ve Suriye'de inşa edilen Tenef Askeri Üsleri bundan sonraki süreçte çok daha aktif kullanılacak. Suriye'de yaşanan son gelişmeler ABD-İsrail ve Körfez ülkeleri arasında varılan ittifaka paralel gerçekleşiyor. Projenin askeri olduğu kadar ekonomik yönleri de var. Suriye ve Irak petrolleri ile doğalgazının İsrail üzerinden Akdeniz'e taşınması, atılan her adımın en önemli unsuru olarak görülmeli. Öte yandan Akabe Körfezi'nden startı verilerek İsrail'in coğrafi ve ekonomik etki alanını genişletecek Suud Neom Projesi'nin Irak ve Suriye'yi kuşatacak kısmı da 'güney koridoru' projesi ile hayata geçirilecek. Şayet başarılırsa ittifaka tabi olan tüm güçler istediğini almış olacak."



İRAN'I DAHA ÇOK VURACAKLAR



"ABD-İngiliz ve Fransız askerleri tarafından müşterek kullanılan Tenef ve Rukban'da konuşlu Batılı güçlere PKK başta olmak üzere ABD ve İngilizlerle işbirliği halindeki Magavir el-Savra, Kuvvet-i Senadid, Ahmed Abdo Tugayları ve Ahmed Carba'ya bağlı Kuvvet-i Nuhba birlikleri de destek verecek. ABD ve ortaklarının 911 kilometrelik Türkiye sınırına sıfırdan taşımak istediği terör unsurları El Bukemal-Tenef yönüne sevk edilecek. Burada kat edecekleri mesafe 330 kilometre ve büyük çoğunluğu Badiye çölünden ibaret. Rusya'nın bu hat üzerinde herhangi bir askeri varlığı yok. İran ise ortak düşman ve mukavemet gücü sınırlı. Son saldırının kodları doğru okunduğunda arka plandaki amacı görmek mümkün. Bu hattın devreye sokulması için daha büyük adımlar atılacak. Deyrizor'dan Tenef'e açılan güzergahta doğrudan ya da dolaylı İran mevzileri vurulmaya devam edecek. Zaten son günlerde Meyadin ve El Bukemal'de birçok nokta vuruldu, vurulacak."



Kenetlenelim



Suriyeli Akademisyen Dr. İbrahim Salkini ise Rusya ve ABD'nin 14 Nisan saldırısı öncesi bir dizi pazarlık yürüttüğünü söyledi. "Rusya, Tel Rıfat ve İdlib konusunda uzlaşmaz tavır sergiliyor. ABD ise PKK üzerinden yürüttüğü faaliyetlerde doğrudan Türkiye'yi tehdit ediyor" diyen Salkini, son saldırıların Türkiye'yi yalnız bırakma amacı taşıdığını ve bölgesel unsurlarla yapılacak işbirliğinin öneminin daha fazla arttığını dile getirdi. Salkini, bölge halkı olarak daha fazla kenetlenerek bu oyunun bozulacağını söyledi.



Hedefleri Türkiye’yi devredışı bırakmak



Musul, Kerkük, Deyrizor, Haseke, Humus petrolleri ve doğalgazının bölge dışına çıkarılmasında coğrafi olarak İran ve Türkiye dışında alternatif bulunmadığını hatırlatan Nasır Hüso, “İran halihazırda Musul ve Kerkük petrollerinin önemli bir kısmını Tahran üzerinden pazarlıyor. Şayet Badiye Çölü üzerinden Ürdün’e koridor açılırsa Türkiye tamamen devre dışı bırakılacak. ABD, Avrupa, İsrail ve Körfez ülkeleri bu konuda ittifak halinde. Taraflar arasında yapılan son dönem diplomasi trafiğinin önemli gündem maddelerinden birisi de Irak ve Suriye başlıkları oldu. Şimdi sıra sahada atılacak adımlarda” diye konuştu.