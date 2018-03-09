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  4. 09 Mart 2018 14:57

İşte Obama'nın yeni işi !

ABD eski Başkanı Barack Obama'nın Netflix'te program sunacağı konuşuluyor.

İşte Obama'nın yeni işi !
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Barack Obama başkanlıktan sonra kendine yeni bir kariyer buldu. Obama program sunuculuğu yapmaya hazırlanıyor.

ABD eski Başkanı Barack Obama internet yayın platformu Netflix'le anlaşmaya yakın. Obama, Netflix için hazırlayacağı programda başkanlığı dönemindeki konuları işleyecek.

Obama şimdiki ABD Başkan Donald Trump ve politikalarını eleştirmekten kaçınacak. Bunun yerine ilham verici hikayeler üzerinde yoğunlaşacak.

Obama'nın moderatörlük yerine kamera arkasında kalarak sadece yapımcı olmayı tercih edebileceği de konuşuluyor.

Eski First Lady Michelle Obama da Netflix için program hazırlayacak. Bayan Michelle Obama'nın, First Lady'ken yoğunlaştığı konularla ilgili program yapması planlanıyor.

Obama'nin özellikle sağlıklı beslenme üzerinde duracağı söyleniyor.

Obama çiftinin Netflix'le ne kadara anlaştığı henüz belirsiz. Ama büyük bir kitleye ulaşacaklarını kesin gözüyle bakılıyor.

Netflix'in 55 milyonu ABD'de olmak üzere dünya genelinde 117 milyon abonesi bulunuyor.

NTV

netflix , barack obama
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