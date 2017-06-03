İşte PKK/YPG'ye verilecek silahlar !

Washington, DEAŞ’a karşı YPG’ye sağlanacak silahlar konusunda Ankara’ya teminatlar vereceğini açıklarken, Pentagon’un bütçe planında SDG başta Suriyeli muhaliflere verilecek silahların listesi yer aldı.



ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ağırlığını terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin oluşturduğu SDG’ye silah sevkıyatı konusunda Türkiye’ye taahhütler vereceğini duyururken, Washington’un başta SDG olmak üzere Suriyeli muhaliflere vereceği silahların listesi ortaya çıktı. Askeri konularla ilgili haber yapan Amerikan Military Times adlı sitenin Pentagon’un bütçe planına dayandırdığı habere göre ABD’nin SDG’ye vereceği silahlar arasında otomatik tüfekler, ağır makineli tüfekler, havan topları, roketatarlar ve tanksavar silahlar, 30’u inşaat makinesi olmak üzere 390 taşıt, 150 gece görüş gözlüğü, 150 tüfeğe monte edilebilen kızıl ötesi hedefleme lazeri yer alıyor.

RPG-7

2018 MALİ YILI BELGESİ: Pentagon bütçe belgesine göre 2018 mali yılı savunma bütçesindeki 64 milyar dolarlık (226 milyar TL) Dış Operasyonlar Fonu’ndan 1 milyar 769 milyon doları (6.2 milyar dolar) eğit-donat’a ayrıldı. Bu miktarın 1 milyar 269 milyon dolarının Irak’ta yürütülen eğit-donat programına, kalan 500 milyon dolarlık kısmının ise Suriye’deki eğit-donat’a ayrıldığı saptandı. Belgede, Suriye’de DEAŞ ile mücadele etmek üzere 25 bin milis kuvvetinin eğitildiği ve 5 bin milisin de eğitilmekte olduğu ifade edildi.

BÜYÜK BÖLÜMÜ SDG’YE: Pentagon belgesinde, silahların verileceği gruplar için “incelemeden geçmiş Suriye muhalefeti” ibaresi kullanılsa da silahların büyük bölümünden SDG’nin yararlanacağı belirtiliyor. Ayrıca ABD’nin Suriye’nin çeşitli bölgelerinde desteklediği az sayıda DEAŞ karşıtı Arap grubun da bu silahlardan faydalanacağı ifade ediliyor.

LİSTEDE NELER VAR

12 bin adet Kalaşnikof otomatik tüfek

6 bin adet PKM makineli tüfek

3 bin 500 adet DShK ağır makineli tüfek

3 bin adet RPG-7 roketatar

Bin adet AT-4 veya SPS-9 tanksavar

80 adet 60 mm havan topu

80 adet 82 mm havan topu

75 adet 120 mm havan topu

YPG'YE SİLAH YARDIMI ANKARA'YA BİLDİRİLECEK

DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü ABD’li Albay Ryan Dillon, ABD’nin Rakka için YPG’ye vereceği silahlara dair detayların Ankara ile paylaşılacağını söyledi. Bağdat’tan telekonferans ile Pentagon’daki gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dillon, bu silahların seri numaraları, tipleri ve miktarları konusunda Türkiye’ye şeffaf olacaklarını söyledi. Dillon, DEAŞ’ın SDG’nin elindeki silahları bilmesini istemedikleri için Ankara ile paylaşılan detayların kamuoyuna açıklanmayacağını bildirdi.

AT-4

ABD SEVKİYATI DEVAM EDİYOR

ABD’nin, Suriye’de terör örgütü PYD/PKK’ya DEAŞ’la mücadele gerekçesiyle askeri yardımları sürüyor. Önceki gece 22.00 sularında askeri araç gereç ile mühimmat taşıyan 70 tır, ABD’nin Haseke’deki Rümeylan hava üssünden yola çıktı. Rakka’nın kuzey kırsalına yönelen tırlarda, yakıt tankerleri, dört çeker araçların yanı sıra ilk defa karavanların taşındığı görüldü. Son sevkıyatla birlikte, ABD’nin PYD/PKK’yı silahlandırma politikasını Başkan Donald Trump’ın resmi kararnamesi haline getirmesinin ardından, 15 Mayıs’tan itibaren 4 defada 218 tırlık sevkıyat gerçekleştirilmiş oldu.