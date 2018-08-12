Kaçırdığı yolcu uçağıyla yere çakıldı !

Horizon Havayolları’na ait Bombardier Q400 tipi uçak, izin almadan kalkış yapmasının ardından Portland’dan havalanan iki F-15 savaş jeti tarafından 45 dakika süreyle takibe alındı. 76 yolcu kapasiteli uçağın bir süre sonra havada akrobasi görüntülerini andıran manevralar yaptığı görüldü. Bu arada hava kontrol kulesi de ‘Rich’ diye hitap ettiği 29 yaşındaki korsana ulaştı.



Yayınlanan telsiz kayıtlarında diyolog ise şu şekilde:

Kule: Lütfen yavaşça sola doğru dön, seni indireceğiz.

Mekaniker: Hey, eğer bu uçağı indirirsem pilot olarak işe girebilir miyim?

Kule, ‘Rich’i havalimanı ya da askeri üsse inmeye ikna etmeye çalışırken, korsan ‘Ömür boyu hapis alırım değil mi’ diye sordu. Birçok kişiyi üzdüğü, düş kırıklığına uğrattığı için özür de dileyen ‘Rich’, “Pes etmiş bir adam, birkaç vidası gevşemiş sanırım. Şimdiye kadar gerçekten bilinmiyordu” dedi.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARMIŞ

Uçak daha sonra Ketron Adası’nda ormanlık alana düştü. Kaza yangına sebebiyet verirken yetkililer, olayın terör bağlantılı olmadığını, intihar eğilimli bir kişinin eylemi olduğunu belirtti. Uçakta pilot dışında başka birinin olmadığı, ‘Rich’in bakım pozisyonundayken uçağı hareket ettirdiği kaydedildi.