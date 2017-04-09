Kadın öğretmen kız öğrencilerle ilişkiye girmiş !

ABD'nin Alabama eyaletinde 30 yaşındaki evli beden öğretmeni 30 yaşındaki Ashley Pruit iki kız öğrencisi ile ilişkiye girdiği ve başka bir öğrenciye çıplak fotoğraf yolladığı iddialarının ortaya çıkmasından sonra polise teslim olup öğrencileri ile ilişkiye girdiğini kabul etti.

"SENİN BEKARETİNİ ALMAK İSTİYORUM"

16 ve 18 yaşında oldukları öğrenilen öğrencilerin öğretmenleri ile okulda tanıştıkları belirtildi. Polis tutanklarına göre öğretmenin iki öğrencisi ile ilişkiye girdikten sonra bir başka öğrencisine mahrem yerlerinin fotroğraflarını gönderip,"Senin bekaretini almak istiyorum" diye mesaj attığı öğrenildi.

ÖĞRENCİSİ İLE ARABADA İLİŞKİYE GİRDİ

Öğretmenin aynı zaman başka bir öğrencisi ile arabada ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Öğretmenin sosyal medya hesaplarından öğrencileri ile cinsel ilişki için sözleştiği belirtildi.

15 YIL HAPİS CEZASI

Reşit olmayan çocuklar ile ilişkiye girmek ve onlara cinsel içerik resim ve mesaj yollama suçlaması ile yargılan öğretmene 15 yıl hapis cezası verildi. Öğretmen bu cezanın sadece bir yılını cezaevinde geçirecek bir yıl da evi hapsi yatacak.