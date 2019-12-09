Kadın politikacının bacak arasından Nazi skandalı çıktı!

Daily Mail gazetesi tarafından çıplak halde esrar içerken, kadın bir yardımcısıyla öpüşürken ve bikini bölgesinde Nazi simgesi olarak bilinen Demir Haç dövmesi bulunduğunu gösteren fotoğrafları basına sızdıktan sonra istifa eden Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Katie Hill, yaşadıklarına dair açıklamada bulundu.

New York Times (NYT) gazetesine konuşan Hill, istifasından önce 'kabus yaşadığını' belirtti.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Hill, "Birçok insanın içinde çıplak oldukları, tuzağa düştükleri ve kaçmaya çalıştıkları kabusları vardır. İstifa edeceğim günlerde, hayatım tıpkı herkesin en kötü kabusu gibiydi" ifadelerini kullandı.

Hill, şahsi bilgilerinin sızmasını takip eden süreçte titreme ve ağlama nöbetleri geçirdiğini belirtti.

Evinde saklandığı sırada bir noktada intihar etmeyi düşündüğünü söyleyen vekil, ailesine daha fazla acı vereceğini düşünerek vazgeçtiğini söyledi. Hill, "Birdenbire ve tamamen açık bir şekilde, her şeyin bitmesini istedim" diyerek şöyle devam etti:

"Zaten çok üzdüğüm insanlar olduğunu düşündüm. Bunun aileme etkisi ne olurdu? Erkek ve kız kardeşime?"

Hill, ayrıca ailesinin ve çalışanlarının taciz edildiğini, akrabalarının takip edildiğini ve çalışanların 'haysiyetsiz' tehditlerle maruz kaldığını dile getirdi.

Diğer yandan Hill, ofisine 'gizemli bir toz' içeren bir mektup yollandığını da ifade etti.

Demokrat Parti'nin genç ve gözde isimlerinden biri olan 32 yaşındaki Hill, 1 Kasım'da istifa edeceğini açıklayarak, "Bu, hayatta yapmak zorunda kaldığım en zor şey, ama seçmenlerim, toplumum ve ülkemiz için en iyisinin bu olduğuna inanıyorum" demişti.

