  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 12 Kasım 2019 17:46

Kafatasına şiş saplanan çocuğun mucize kurtuluşu

ABD'de evde oynarken başına örgü şişi saplanan 3 yaşındaki çocuk mucize eseri hayatta kaldı. Şiş küçük çocuğun ağzından girip ense kökünden çıktı.

Kafatasına şiş saplanan çocuğun mucize kurtuluşu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

ABD'nin Utah eyaletinde üç yaşında ismi açıklanmayan bir çocuk evde bulduğu şişle, sihirli değnekmiş gibi oynamaya başladı. Bu sırada yatağının üzerinde zıplayan çocuk dengesini kaybederek aşağı düştü.

Elinde olan şiş de küçük çocuğun ağzından girip ense kökünden çıktı.

Küçük çocuk apar topar hastaneye kaldırıldı.

İlk tetkiklerde şişin beyne saplanmasına rağmen beyinde kalıcı bir tahribata neden olmadığı ortaya çıktı.

İki hafta boyunca tedavisi süren çocuğun kanaması durduruldu ve akan beyin sıvısı için menenjit riskine karşı müşahade altında tutuldu.

Çocuğun hayatına sağlıkla kaldığı yerden devam ettiği belirtildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
çocuk , kafatası , mucize , şiş , mucize kurtuluş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM