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  4. 03 Ekim 2019 17:11

Kameralar önünde gerginlik: Trump'ın hareketini affetmedi

Her açıklaması ve her hareketi gündem olan ABD Başkanı Donald Trump dün yine bir diplomatik krize sebep oluyordu. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü Beyaz Saray'da ağırlayan Trump'ın kameraların önünde yaptığı bir hareket herkesin buz kesmesine sebep oldu.

Kameralar önünde gerginlik: Trump'ın hareketini affetmedi
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ABD Başkanı Donald Trump dün gece Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’yü ağırladı. Oval Ofis’te kameralar önünde geçen soru cevap kısmında Trump’ın yaptığı bir hareket ise ortalığı karıştırdı

ABD’nin gündemini meşgul eden azil önerisi ve Ukrayna Cumhurbaşkanı’yla yaptığı telefon görüşmeleri başta olmak üzere birçok soruyu yanıtlamak zorunda kalan Trump’ın yaptığı bir hareket ise geceye damgasını vurdu.

Bir muhabirin, dünyanın en mutlu ülkesi ve 2 yıldır Dünya Mutluluk Raporu’nda birinci olan Finlandiya’dan ABD’nin neler öğrenebileceğini sorması üzerine Trump, “Finlandiya mutlu bir ülke” dedikten sonra elini Niinisto’nun dizine götürdü. Bir kere Niinisto’ya dokunan Trump’ın bu hareketine Finlandiya Cumhurbaşkanı çok net bir hareketle yanıt verdi. Dostane bir temas isteyen Trump’ı elinin tersiyle reddeden Finlandiya Cumhurbaşkanı salonda soğuk bir havanın esmesine sebep oldu. Geçmişte birçok devlet başkanı ile samimi görüntüler veren Trump bu hareket karşısında geri adım attı. 

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