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  4. 19 Mayıs 2017 10:30

Kan donduran selfie

ABD'de kocasının intiharından sorumlu tuttuğu kayınpederini öldüren kadın, kanlı bıçakla selfie çekip sosyal medyada paylaştı.

Kan donduran selfie
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Amerika'nın Virginia eyaletinde 59 yaşındaki kayınpederi Charles Taylor'u öldüren 26 yaşındaki Amanda Taylor isimli kadın, daha sonra suç aleti kanlı bıçakla cesedin önünde selfie çekerek sosyal medyada yayınladı.

YAPMAK İSTEDİĞİM ŞEYİ YAPTIM

Kayınpederini, kocasının intiharından sorumlu tuttuğu için öldüren Taylor, pişmalık duymadığını ve yapmak şstediği şeyi yaptığını söyledi.

"İLK DEFA BU KADAR MUTLUYUM"

Taylor, kayınpederini kendisinin yaşadığı acıları çekmesi için öldürdüğünü ve kocasının ölümünden sonra ilk defa bu kadar mutlu olduğunu söyledi.

"SAÇLARIMDAN ÇEKERKEN BIÇAKLADIM"

Yaşlı adamın, ilk bıçaklamaya çalıştığı sırada kendisini engellemek için saçlarının tuttuğunu buna rağmen bıçkalamaya devam ettiğini söyleyen Taylor, kayınpederine karşı olan nefretini boşalttığı için mutlu olduğunu söyledi.

Mahkemeye çıkarılan genç kadına ömür boyu hapis cezası verildi.

abd , bıçak , kayınpeder