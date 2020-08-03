Kaybolan genç kız 10 gün sonra ormanda bulundu!

Amerika Washington'da 24 Temmuz'da bir kafeye gittikten sonra ortadan kaybolan Giovanna Fuda isimli 18 yaşındaki genç kız, Seattle dışındaki ormanlık alanda derin bir dağ geçidinin yakınında bulundu.

Genç kızın hayatta kalabilmek için dere sularından içtiği ve yabani çilekleri yediği açıklanırken, bulunduğu konuma ve benzeri yerlere sadece profesyonel dağcıların gittiği belirtildi.

Arama ekipleri genç kızın telefonunun şarjının tamamen bitmiş olmasından dolayı sinyallerin de izlenemediğini ifade ederek, sürecin çok zorlu geçtiğini ve ailenin büyük korkular yaşadığını söyledi.

King County polisinden araştırmaya yardımcı olan Sgt Ryan Abbott, yaşanan olayın tamamen bir mucize olduğunu ifade ederek, "Şu anda ailesiyle birlikte ve hasteneye nakledildi. İnanılmaz bir olay. Onu bulduğumuz için çok mutluyuz" dedi.



