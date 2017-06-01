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  4. 01 Haziran 2017 09:31

Kendisine tecavüz edip evlenen karısından boşanıyor

Henüz 12 yaşındayken tecavüzüne uğradığı kadın öğretmen ile evlenen ABD'li 33 yaşında boşanma kararı aldı.

Kendisine tecavüz edip evlenen karısından boşanıyor
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ABD'de yaşayan 33 yaşındaki Vili Fualaau, henüz 12 yaşındayken kendisine tecavüz eden ancak daha sonra karısı olan 55 yaşındaki Mary Kay Fualaau'dan boşanmak üzere dava açtı.

Mary Kay Fualaau, Vili'nin öğretmenliğini yapıyordu ve yaşadıkları ilişkiden dolayı yedi yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İlişkileri başladığında Vili 12; Mary Kay ise 34 yaşındaydı. Mary Kay'in ayrıca dört çocuğu vardı.

İkili, Mary Kay'in cezaevinden çıkmasının ardından 2005 yılında gizlice evlendi.

Bu evlilik ise 12 yıl sürdü. Vili'nin eşinden ayrılmak için Mayıs ayı başında boşanma davası açtığı ortaya çıktı. Çiftin neden boşanmak istediği bilinmiyor.
Mary Kay ile Vili'nin iki çocuğu var.

öğretmen , boşanma , tecavüz , evlilik