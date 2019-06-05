Kilisede çocuğa tecavüz şoku

Uluslararası faaliyet gösteren bir kilisenin liderine, ABD'de insan kaçakçılığı, çocuk yaştaki kurbanlara tecavüz ve bazı diğer suçlamalar yöneltildi.

La Luz del Mundo - Dünyanın Işığı adlı kiliseye liderlik yapan Naason Joaquin Garcia, Los Angeles Havaalanı'na inmesinin ardından gözaltına alındı.

Takipçilerinin "Havari" adını verdiği Garcia ve üç kadın zanlı 26 suçlamayla itham edildi.

La Luz del Mundo Kilisesi ise, Garcia'nın suçsuz bulunacağına inandıklarını açıkladı.

Merkezi Meksika'da bulunan kilise, dünya genelinde dört milyon üyeye sahip olduklarını söylüyor.

Kilisenin etkisi, son yıllarda ABD'ye, özellikle de büyük bir İspanyolca konuşan nüfusa sahip olan California'ya yayıldı.

Suçlamalar ne?

California Başsavcısı Xavier Becerra yayımladığı yazılı açıklamada, Meksika vatandaşı Garcia ve üç kadının 2015-2018 arasında Güney California'da 26 farklı suç işlediğini savundu.

Bunlar arasında, insan kaçakçılığı, çocuklara cinsel tacizi gösteren fotoğraflar üretmek ve küçük yaştaki birine tecavüz olduğu kaydedildi.

Zanlıların, küçük yaştaki kız çocuklarını cinsel ilişkiye zorladığı ve kız çocuklarına "Havari"nin isteklerine karşı gelmenin, Tanrı'nın emirlerine karşı çıkmakla aynı olduğunun söylendiği belirtildi.

Becerra "İddia edilen bu suçların toplumumuzda yeri yok. Eyaletimizde cinsel şiddet ve insan kaçakçılığını görmezden gelemeyiz" dedi.

Garcia'nın dışındaki diğer üç zanlının adları Alondra Ocampo, Azalea Rangel Meléndez ve Susana Medina Oaxaca olarak açıklandı ve bu üç kadının da kiliseyle bağlantılı oldukları kaydedildi.

Melendez dışındaki bütün zanlıların gözaltında tutulduğu belirtildi.

La Luz del Mundo suçlamalara ne dedi?

Kilise, İspanyolca yaptığı açıklamada tüm suçlamaları reddetti. Açıklamada "Kardeşimiz Naason Joaquin Garcia hakkındaki bütün sahte suçlamaları reddediyoruz. Kilisemizin Hristiyan değerlerine uygun vaazları ve ibadetlerinde, insanların itibarını ihlal eden tüm hareketleri reddediyoruz" denildi.

Aşırı tutucu Hristiyan kilise, Garcia'nın dedesi Eusebio Joaquin Gonzalez tarafından 1926'da kurulmuştu.

Kilise kendisini "İlk Hristiyan kilisesinin yeniden ortaya çıkmış hali" diye tanımlıyor.

Kilisenin ayinlerinde, kadınlar başlarını örtüyor ve erkeklerden ayrı oturuyor.