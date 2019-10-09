Köpek yavrusu, kadını silahla vurdu

ABD'nin Oklahoma eyaletinde akılalmaz bir olay meydana geldi. Polis ve sağlık görevlileri şaştı kaldı.

ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 44 yaşındaki Tina Springer isimli kadın 79 yaşındaki Brent Parks ve Parks'ın yavru Labrador köpeği Molly ile arabada trenin geçmesi için bekliyordu.

Tren geçerken 7 aylık Molly silahın saklı olduğu ön koltuğun kol dayama yerinde zıpladı.

Köpeğin sıçraması silahın sarsılmasına ve ateş almasına neden oldu.

44 yaşındaki Tina bu akılalmaz kaza sonrasında bacağından vuruldu.

Hemen acil servisi arayan ve Tina'nın çok kanaması olduğunu söyleyen Parks ile operatör arasında geçen konuşma ise şöyleydi:

Parks: Silah patladı. Bacağından vuruldu.

Operatör: Kendi kendini mi vurdu?

Parks: Hayır kendisi vurmadı.

Operatör: Kim vurdu?

Parks devam etti: Burada bir köpeğimiz vardı, silaha o bastı.

Şaşıran sağlık memurları geldiğinde Parks'ın hikayesine uygun olarak kol dayama yerinde silah izlerini buldu.

Enid Police Departmanı'ndan Robert Norton yaptığı açıklamada, "İlk kez bir köpeğin bir insanı vurduğunu duyuyorum. Ateşli silahları taşıdığınızda güvenli bir yerde tuttuğunuza emin olun. Bu çok önemli" dedi.

Polis, olaydan şüphelenmek için bir nedenleri olmadığını söyledi.