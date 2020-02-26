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  4. 26 Şubat 2020 10:13

Koronavirüs ABD ordusuna sıçradı

ABD'nin Güney Kore'de bulunan Kore Askeri Gücü (USFK) tarafından yapılan açıklamada, askerlerden birinde koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Koronavirüs ABD ordusuna sıçradı
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Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Camp Carroll'da konuşlu bir USFK askerinde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Askeri gücü korumak için gerekli tüm uygun kontrol önlemlerini uyguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, virüs testi pozitif çıkan askerin son zamanlarda hem Camp Carroll hem de Camp Walker üslerini ziyaret ettiği öğrenildi.

Böylelikle, Çin'de ortaya çıkan ve dünya çapında yayılmaya devam eden koronavirüs ilk defa bir ABD askerinde görülmüş oldu.

Camp Caroll bölgesi, Güney Kore'de koronavirüsün ortaya çıktığı Daegu'nun 30 kilometre kuzeyinde bulunuyor.


 

 

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