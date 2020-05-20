Koronavirüse yakalanan hemşirenin değişimi şoke etti

San Fransisco’da hemşire olan 43 yaşındaki Mike Schultz, koronavirüse yakalandıktan sonra altı hafta boyunca tedavi gördü. İyileşme dönemine giren Mike Schultz, Instagram’da takipçileri ile son halinin fotoğrafını paylaştı. Mike "Herhangi birinin başına da bunun gelebileceğini göstermek istedim. Yaşlı ya da genç olmanız fark etmez. Öncesinde bir sağlık sorununuz olmasa da bu virüs sizi etkileyebilir" dedi.



Hastanede yalnızca bir hafta kaldığını düşünen Mike, kendisiyle ilgilenen hemşireden altı haftadır hastanede olduğunu öğrenmişti. Mike, hastalıkla mücadele ettiği dönemi “Çok güçsüzdüm. En zor kısmı da buydu. Telefonumu bile tutamıyordum, ağır geliyordu. Tuşlara basamıyordum, çünkü ellerim çok titriyordu” diyerek anlattı.

KRONİK RAHATSIZLIĞI YOKTU

Hastalığın öncesinde kronik bir rahatsızlığı bulunmadığını söylenen Mike, haftanın neredeyse her günü spor yapıyordu ve 86 kiloydu. Altı haftanın sonunda 68 kiloya düşmüştü ve akciğer kapasitesi oldukça zayıflamıştı. Mike, hastalıktan önceki ve sonraki halini gösteren bir fotoğrafı Instagram’daki 30bin takipçisiyle paylaştı.

"6 hafta boyunca ventilatörde olmanın nasıl olduğunu insanlara göstermek istedim. Covid-19, akciğer iltihabı ile birlikte akciğer kapasitemi düşürdü. 8 haftadır ailemden ve arkadaşlarımdan uzaktayım. Her gün biraz daha iyiye gidiyorum ve akciğerlerimi güçlendirmeye çakışıyorum. Bu sefer daha sağlıklı döneceğim. Belki kardiyo bile yapabilirim. Bir şeyler olmaya başlayana kadar koronavirüsün bu kadar ciddi olduğunu düşünmüyordum. Genç ve sağlıklıyım, beni etkilemez diye düşünüyordum. Bir çok insanın da böyle düşündüğünü biliyorum" diyen Mike, koronavirüsün genç, yaşlı fark etmeksizin insanları etkileyebileceğini göstermek için fotoğrafını Instagram’da paylaştığını söyledi.

VİRÜSE RAĞMEN PARTİYE KATILMIŞ

16 Mart’ta hastaneye kaldırılmadan iki gün önce Mike, erkek arkadaşını ziyarete Boston’a gitmişti. Kendini biraz hasta hissetmesine rağmen, herhangi bir semptom göstermediğini belirtti. Çift daha sonra Miami’de, binlerce insanın katıldığı bir festivale katıldı. Mike “Virüsü biliyorduk, ama herhangi bir kısıtlama, karantina yoktu. Ellerimizi sık sık yıkadığımız ve yüzümüze götürmediğimiz sürece sorun yok diye düşünmüştük” dedi. Sonradan ortaya çıkan bilgilere göre, Miami’deki bu partiye katılan insanlardan 38’i hastalığa yakalanmıştı ve üç kişi hayatını kaybetmişti.

Festivalden sonra Boston’a dönen Schultz’un hastalığı hızla ilerledi ve yüksek ateş ortaya çıktı. Mike aynı zamanda solunum zorluğu da çekmeye başlamıştı. Akciğerleri sıvı ile dolan Mike, hemen hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki ilk gününde burundan oksijen verilerek tedavisi başlandı. Mike, doktorların kendisini ventilatöre bağlayabileceklerini duyduğunda bundan çok korkutuğunu söyledi.

Mike, dört gün sonra daha büyük bir hastaneye kaldırıldı. Schultz’un erkek arkadaşı Josh Hubblethwaite’e de tıbbi vekalet verilmişti.

"BU GERÇEKTEN ÇOK KORKUTUCU"

Josh “Yakınımızda bir aile üyesi yoktu. Onunla ilgili tüm kararları ben vermek zorundaydım ve bu gerçekten korkutucuydu” diyor. Schultz dört hafta boyunca ventilatöre bağlı olarak kaldı. Bu süre boyunca, koruma önlemleri nedeniyle kimse onu ziyaret edemedi. Bu dönemde Mike’la online olarak görüşebilen Josh “Mike sanki komada gibiydi ve kesinlikle çok korktum. Yine de onu görebildiğim için mutluydum” dedi.

Mike, Miami’deki festivale katıldıkları için sosyal medyadan çok fazla tepki aldıklarını, bazı yorumlarda hastalığı hak ettiklerinin yazılı olduğunu; ancak kendisinin destek mesajlarına odaklanmayı tercih ettiğini söyledi.