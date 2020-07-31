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  4. 31 Temmuz 2020 18:36

Koronavirüse yakalanan ilk köpek öldü!

ABD'de Covid-19'a yakalanan ilk köpek olarak bilinen Buddy isimli Alman kurdunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Koronavirüse yakalanan ilk köpek öldü!
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Amerika Birleşik Devletleri'nde Covid-19 testi pozitif çıkan köpeğin öldüğü açıklandı. CNN'in haberine göre Alman kurdu Buddy'nin aynı zamanda kanser hastası olduğu kaydedildi.

Yedinci yaşına basmadan önce nisan ayı ortalarında nefes darlığı çeken köpekte 6 hafta sonra veteriner hastanesinde Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsü tespit edildi. Ardından köpeğin sağlık durumu incelemeye alındı. Ölümünün ise 11Temmuz'da gerçekleştiği öğrenildi.

Buddy üzerinde çok sayıda kan testi yapıldı ancak kanserin onu virüse karşı daha zayıf hale getirip getirmediği halen anlaşılmış değil.
 

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