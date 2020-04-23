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  4. 23 Nisan 2020 17:38

Koronavirüsün merkez üssünde ölüm sayıları artıyor !

Koronavirüsün merkez üssü olan ABD'de bir günde 2 bin 100'den fazla kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

Koronavirüsün merkez üssünde ölüm sayıları artıyor !
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de can kayıpları artmaya devam ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından paylaşılan son verilere göre, ülkede son 24 saat içinde 2 bin 100’den fazla Kovid-19 hastası daha hayatını kaybetti.

Üniversite, Kovid-19’dan son 24 satte ölen hasta sayısının 2 bin 139, ondan önceki gün 2 bin 751, toplamda ise 46 bin 611 kişi olduğu bilgisini paylaştı.  

Ülkedeki son 24 saatte 27 bin 639 yeni vaka tespit edildi, böylece toplam Kovid-19 vaka sayısı 840 bin 476’ya ulaştı.

ABD, Kovid-19 kaynaklı hasta ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesi, federal ve yerel makamların yanı sıra basın ve diğer kaynaklardan aldığı verileri paylaşıyor. 

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