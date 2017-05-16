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  4. 16 Mayıs 2017 14:04

Korsanlar bu kez Mickey Mouse'u ele geçirdi

ABD'de Walt Disney şirketinin sistemini ele geçiren bilgisayar korsanlarının fidye istediği bildirildi.

Korsanlar bu kez Mickey Mouse'u ele geçirdi
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BBC'nin haberine göre, Disney'in CEO'su Bob Iger, ABC çalışanlarıyla yaptığı toplantıda korsanların şirketin sistemine sızarak henüz gösterime girmeyen filmlerinden birini ele geçirdiğini belirtti.

Iger, korsanların şirketten fidye isteğini, ödenmemesi durumunda ele geçirdikleri filmi 20'şer dakikalık bölümler halinde internette yayınlamakla tehdit ettiklerini dile getirdi.

Şirketin istenilen parayı ödemeyi reddettiğini kaydeden Iger, polise başvurduklarını dile getirdi.

Iger, çalınan filmin adını açıklamadı.

"Ele geçirilen film Karayip Korsanları olabilir"
Hollywood haberleriyle tanınan Deadline sitesi ise filmin ABD'de 26 Mayıs'ta gösterime girmesi planlanan "Karayip Korsanları: Ölü Adamlar Masal Anlatamaz (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales)" olduğunu ileri sürdü.

Bilgisayar korsanları, geçen ay da Netflix'in sistemine sızarak "Yeni Siyah Turuncu (Orange is the New Black)" dizisinin beşinci sezonunu ele geçirmiş ve fidye istemişti.

Şirketin parayı ödemeye yanaşmaması üzerine dizinin henüz gösterime girmemiş bölümleri internette yayınlanmıştı.

AA

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