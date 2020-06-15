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  4. 15 Haziran 2020 22:03

Kuzey Denizi'ne düşen ABD savaş uçağından kötü haber

İngiltere'den kalkış yapan ve Kuzey Denizi'ne düşen, ABD Hava Kuvvetlerine ait F-15 savaş uçağının pilotunun cansız bedenine ulaşıldı.

Kuzey Denizi'ne düşen ABD savaş uçağından kötü haber
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Kuzey Denizi’ne düşen ABD savaş uçağı pilotunun cansız bedenine ulaşıldı.
İngiltere'nin Suffolk kentindeki RAF Lakenheath Hava Üssü'nden kalkış yapan ABD Hava Kuvvetlerine ait F-15 savaş uçağı Kuzey Denizi'ne düşmüştü. ABD Hava Kuvvetleri 48. Hava Filosu tarafından yapılan açıklamada, “Sahil güvenlik, düşen F-15 savaş uçağının enkazını bulmayı başardı. Arama ve kurtarma operasyonu sırasında pilotun cansız bedenine ulaşıldı” denildi.

Yetkililer, uçağın düşüş nedeni ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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