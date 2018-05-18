Lisede kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var

ABD’nin Teksas Eyaleti’nin Galveston bölgesinde bulunan Santa Fe Lisesine düzenlen silahlı saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.



TRUMP: PEK İYİ GÖRÜNMÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump olayla ilgili sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Trump mesajında, “Teksas’ta okul saldırısı. İlk gelen bilgilere pek iyi görünmüyor. Tanrı hepsini korusun” ifadelerini kullandı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Yerel yetkililer, Houston kentinin güneyinde bir lisede sabah saatlerinde silah sesleri duyulduğunu, olayda ölü ve yaralıların olduğunu söyledi. ABD basınında yer alan haberlere göre ise olayda en az 8 kişi hayatı kaybetti. Olay yerinde bir kişinin ise gözaltına alındığı ifade edildi.