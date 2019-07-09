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  4. 09 Temmuz 2019 21:00

Mahkemeden ABD Başkanı Trump'a şok !

ABD'de federal temyiz mahkemesi, ABD Başkanı Trump'ın Twitter'daki kullanıcıların paylaşımlarını sevmediği için engellemesi olayıyla ilgili kararını verdi.

Mahkemeden ABD Başkanı Trump'a şok !
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ABD'de federal temyiz mahkemesi, Başkan Donald  Trump'ın, Twitter'da paylaşımlarını beğenmediği bazı kullanıcıları engellemesinin  "ifade özgürlüğü ve anayasa ihlali" olduğuna karar verdi.

ABD Başkanının Twitter'da kendisine yönelik eleştirilerde bulunan kullanıcıları engellemesi anayasaya aykırı bulunmasına rağmen Trump, söz konusu kararı bir üst mahkemeye taşımıştı.

New York Federal Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Twitter'da engellediği 7 kullanıcı tarafından açılan davada kararını verdi.

Mahkeme, sosyal medyayı, kamuyu ilgilendiren açıklamalar yapmak için kullanan bir kamu görevlisinin, beğenmediği paylaşımları ve kullanıcıları engellemesinin "ifade özgürlüğü ve anayasa ihlali" olduğuna hükmetti.

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