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  4. 03 Aralık 2018 15:21

Masaj salonunda ahlaksız teklif ! ''Hayır'' cevabı alınca...

New York'ta masaj salonunda cinsel ilişkiye girmek isteyen kişi, teklifi reddedilince terör estirdi.

Masaj salonunda ahlaksız teklif ! ''Hayır'' cevabı alınca...
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ABD'nin New York kentinde ayak masajı için bir masaj salonuna giden adam, 55 yaşındaki kadın çalışanla cinsel ilişkiye girmek istedi ve bunun için daha fazla ödeme yapabileceğini söyledi.

Talebi reddedilen adam bunun üzerine parasının iade edilmesini istedi. İade talebine olumsuz yanıt verilen adam, çalışana saldırdı ve etrafı yıkıp dökmeye başladı.

Parasını geri almak isteyen adam bir süre sonra bahşişlerin saklandığı bir kumbara buldu ve kumbarayı kırarak içerisindeki banknotları aldı.

Yaşanan olayın ardından kadın çalışan suç duyurusunda bulundu.

Polis olayla ilgili görüntüleri kamuoyu ile paylaştı ve zanlının bulunması için soruşturma başlattı.

new york , ahlaksız teklif , abd
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