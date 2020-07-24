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  4. 24 Temmuz 2020 13:27

Maske takmadığı için uçaktan atıldı!

ABD’nin Ohio Eyaleti'nden North Carolina’ya giden uçakta, bir kadın yolcu maske takmadığı için uçaktan indirildi. O anları bir başka yolcu görüntüledi. 19 Temmuz’da gerçekleşen olayda, maske takmayan yolcu uçaktan ayrılırken diğer yolcular alkışlayarak tepki gösterdi.

Maske takmadığı için uçaktan atıldı!
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American Airlines Havayolları’na ait uçakta, bir kadın yolcu koruyucu maske takmadığı için uçuş görevlileri tarafından uyarıldı. 

Uçuş görevlileri, maske takmayı reddeden kadından, uçaktan ayrılmasını istedi. Uçaktaki tartışma esnasında yolculardan birinin, ‘neden maske takmadığı’ sorusuna kadın, tıbbi bir rahatsızlığı olduğu için maske takamayacağı cevabını verdi.

Kadın uçağı terk ederken yolcular alkışlamaya başladı, kadın ise “İstediğiniz kadar alkışlayın” dedi. 
Olayı görüntüleyen yolcu basına yaptığı açıklamada, kadının uçağa binerken sürekli etrafındaki yolcularla tartıştığını ifade etti.

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