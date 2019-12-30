Mickey Mouse ve Donald Amca da taciz mağduru çıktı

Miki Fare, Mini Fare ve Donald Duck olarak çalışanlar, aralıkta Florida eyaletinin Orlando kenti yakınlarındaki tema parkında turistleri uygunsuz dokunuşlarda bulunmakla suçladı. Miki Fare kostümü giyen bir kadın yaşlı bir kadının başına şaplak attığını söylerken, Donald Duck ve Mini Fare kostümü giyen kadınlar elle taciz edildiklerini öne sürdü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Independent Türkçe’de Umut Can Yıldız çevirisiyle yayımlanan Maya Oppenheim imzalı habere göre; Disney sözcüsü Andrea Finger şunları ifade etti: "Herkes çalışırken emniyette hissetmeli, canlandırma ekibinin üyelerini herhangi bir rahatsız edici durumda haklarını savunmaya teşvik ediyoruz. Canlandırma ekibimizin üyelerinin esenliğini korumak için birden fazla kaynak sağlıyoruz, bunun içinde sahada ihtiyaçları halinde kendileri için hazır bekleyen kolluk kuvvetleri de bulunuyor."

Orange İli Şerif Bürosu'na göre, Miki Fare'yi canlandıran kadın kafasına vurulduktan sonra hastaneye gitmek zorunda kaldı.

Miki Fare'yi canlandıran çalışan yetkililere, bir kadının başına beş kere vurmasının ardından kostümünün düştüğünü ve boynunun zorlanarak incindiğini bildirdi.

Orlando Sentinel'in haberine göre, çalışan açıklamasında kadının kendisini isteyerek incitmediğini düşündüğünü söyledi.

KAMU DAVASI OLARAK GÖRÜLMEDİ

Şerif bürosu iddiayı bir kamu davası değil özel hukuk davası olarak sınıflandırdı.

Boone Scheer, kayınvalidesinin küçük torununa Disney karakterlerinden korkmasına gerek olmadığını göstermek için Miki Fare'ye şaplak attığını dile getirdi. Şerifin vaka raporu, bir erkeğin Mini Fare'yi canlandıran çalışanı üç kez göğsünden taciz ettiği iddiasını da barındırıyor. Mevzubahis çalışan herhangi bir suçlamada bulunmadı.

Bu vaka, bu ay başında Disney Dünyası'ındaki Küçük Deniz Kızı'ndan Prenses Ariel'i canlandıran bir çalışanın bir erkeğe karşı elle taciz suçlamalarının düşürülmesinin ardından yaşandı.