AK Parti'nin Esenyurt Belediye Başkan adayı belli oldu
AK Parti'nin Esenyurt Belediye Başkan adayı belli oldu
Su ayısı Tardigrada'nın sırrı gizemini koruyor...
Su ayısı Tardigrada'nın sırrı gizemini koruyor...
ABD'den flaş açıklama: ''Sakın inanmayın''
ABD'den flaş açıklama: ''Sakın inanmayın''
Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması !
Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması !
Kadınlara yaptıklarıyla serveti kazandı... Fuhuş baronu gözaltında
Kadınlara yaptıklarıyla serveti kazandı... Fuhuş baronu gözaltında
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: ''Yarın bekleniyor...''
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: ''Yarın bekleniyor...''
Ünlü giyim devi mağaza kapatacak !
Ünlü giyim devi mağaza kapatacak !
Okuldaki kermes hastanede bitti: 40 öğrenci hastanelik oldu
Okuldaki kermes hastanede bitti: 40 öğrenci hastanelik oldu
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 16 Aralık 2017 18:01

Milyarder iş adamı ve eşi ölü bulundu

İlaç devi Apotex'in kurucusu Barry Sherman ve eşinin ölümünün şüpheli olduğu açıklandıç

Milyarder iş adamı ve eşi ölü bulundu
A+ A-

Kanada polisi, ilaç devi Apotex'in kurucusu Barry Sherman ve eşinin ölümünün şüpheli olduğunu resmen açıkladı.

3.2 milyar dolar serveti bulunan Yahudi işadamı ve karısının cesetleri lüks evden gece yarısı çıkarıldı.

Forbes dergisine göre yaklaşık 3.2 milyar dolar serveti olan Apotex ilaç şirketinin kurucusu Barry Sherman ve eşi Honey, evlerinde ölü bulundu. Kanada Toronto'daki evi inceleyen polis ekipleri, dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden birinin kurucusu olan işadamı ve eşinin şüpheli şekilde öldüğünü resmen açıkladı.,
Kar yağışı altında olan kentte kurbanların cesetleri gece yarısı çıkarıldı, eve zorla girildiğini gösteren herhangi bir bulgu yok.

Polis David Hopkinson, soruşturma başlattıkları bilgisini vererek adli tıp raporlarını beklediklerini söyledi. Polis ekiplerinin soruşturmayı derinleştireceği tahmin ediliyor.

Apotex şirketi resmi Twitter hesabından ölümleri doğrularken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da yine sosyal medya hesabından üzücü haberi aldığını ve aileye baş sağlığı dilediğini yazdı.

Kanada medyası, ülkenin en zengin isimlerinden biri olan Sherman ve eşinin cesetlerini emlak şirketi çalışanlarının bulduğunu yazıyor. Satılık tabelası bulunan eve biçilen fiyat ise 5.4 milyon dolar. 1974 yılında kurulan Apotex, halihazırda ilaç üretiminde dünya çapında bir dev, yedinci sırada.

ölü , iş adamı , milyarder , kanada
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM