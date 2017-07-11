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  4. 11 Temmuz 2017 23:28

Mısır'dan olay yaratacak Katar talebi !

ABD'de düzenlenen DEAŞ karşıtı koaliston toplantısında Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Katar hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Mısır'dan olay yaratacak Katar talebi !
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ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısında konuşan Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Katar'ın koalisyondan atılması gerektiğini savundu.
 
DEAŞ karşıtı koalisyon üyesi ülkelerin temsilcileri ABD'nin başkenti Washington'da biraraya geldi. Toplantıya Mısır adına katılan delegasyonun başındaki isim olan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed ebu Zeyid, Katar'ın koalisyondan atılması gerektiğini savundu. 'Terörü destekleyen ülkelerin koalisyonda yeri yok' ifadelerini kullandı. Yapılan yazılı açıklamada, Mısır, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de imzası bulunuyor.

CNN Türk

deaş karşıtı , koalisyon , mısır , abd , katar