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  4. 14 Mayıs 2020 16:04

Mucize kurtuluş! 300 mermi arasından böyle sağ çıktı!

Oregon'da meydana gelen olayda alkollü olduğu belirlenen bir şahsın çocuk kaçırması sonucunda polis ekipleri aracı takibe aldı. Polis ile alkollü adam arasında çıkan çatışmada şans eseri arabada bulunan çocuk yara almadan kurtuldu.

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Oregon polisinin bir aracı kovalaması sırasında muzice yaşandı. Polisin verdiği bilgiye göre olay, alkollü birinin çocuk kaçırmaya çalıştığı ihbarı üzerine başladı. Polis eve gittiğinde, adam evden ayrılmıştı. Arabanın izinin bulunması üzerine takip başladı ve daha sonra çatışmaya dönüştü. Polis, çatışma sırasında adamı öldürdü. Arabadan çocuk da sağ kurtuldu. Polis, şüphelinin 36 el, polisin de 250 el ateş ettiğini açıkladı. 300 e yakın merminin harcandığı çatışmada çocuğun kurtulması mucize olarak görülüyor.

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