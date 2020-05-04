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  4. 04 Mayıs 2020 20:44

New York metrosunda iki ceset bulundu

New York Polis departmanının yaptığı açıklamada biri Manhattan'da diğeri ise Brooklyn'de iki ceset bulundu. Cesetlerin evsiz iki kişiye ait olduğu iddia edildi.

New York metrosunda iki ceset bulundu
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New York Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, biri Manhattan'da diğeri ise Brooklyn'de olmak üzere evsiz olduğu düşünülen iki kişinin metroda cesetleri bulundu. 


Polis, Manhattan metrosunda yolcular tarafından bilinçsiz olduğu fark edilen kişinin kimliği ve ölüm nedenine ilişkin açıklama yapmadı. 


Ölenlerden birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıkarken, diğer kişinin ise test sonucu henüz gelmedi.


Kentte 70 binden fazla evsiz yaşıyor


ABD'de en fazla evsiz, ülkenin en büyük metropolü New York'ta bulunuyor. 


New York Evsiz Hizmetleri Birimi verilerine göre, 8 milyondan fazla nüfusa sahip kentte 70 binden fazla evsiz yaşıyor.


New York'un en büyük sorunlarından biri olan evsizlerin çoğu sokaklarda ve metro vagonlarında uyuyor.  


Sokaklarda ve barınaklarda yaşamaya devam eden evsizler, salgında en savunmasız grup olarak öne çıkarken, kent yönetimi konuyla ilgili önlem almamakla eleştiriliyor.


New York Valisi Andrew Cuomo, eleştiriler üzerine kentin ulaşım birimi MTA'dan evsizlerin özellikle salgın döneminde metro vagonları içinde uyumaması ve tren istasyonlarından çıkarılması için bir plan hazırlamasını talep etmişti.

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