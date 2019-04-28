New York Times özür diledi !

New York Times gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ABD Başkanı Donald Trump'ı peşinden sürükleyen bir "rehber köpek" olarak tasvir ettiği karikatür yayınlamıştı. ABD'nin etkili gazetesi bu karikatür için Netanyahu'dan özür diledi.

Perşembe günkü baskısında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu “Donald Trump’ı yönlendiren bir köpek” gibi gösteren karikatürü yayınlayan New York Times gelen tepkiler üzerine özür açıklaması yapmak zorunda kaldı.

Gazeteden bugün yapılan açıklamada, söz konusu karikatürün “antisemitik mecazlar içerdiği” belirtilerek, “Bu görsel çirkindi ve bu karikatürün yayımlanmasına izin verilmesi yanlış bir karardı” ifadesi kullanıldı.

Karikatürün yayımlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları karikatürü “antisemitik” olduğu gerekçesiyle eleştirmiş ve New York Times’a tepki göstermişti.