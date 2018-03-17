New York'ta hahamın cenazesine on binler katıldı

ABD'de yaşayan ünlü Haham Mordechai Hager 95 yaşında Manhattan'daki hastanede hayatını kaybetti. Hager dünya çapında on binlerce takipçisi olan Hasidik Yahudilerinin lideriydi. Hager'in ölümüyle New York'tan ve dünyanın dört bir yanından yüzlerce Yahudi cenazeye gelmek için Manhattan'a geldi.

Binlerce Hasidik geneleklere uygun olarak liderlerini gömmek için toplandı.

Karaciğer yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Hager'in 14 çocuğu ve yüzlerce torunu bulunuyor. Hager'in yedi oğlu dünyadaki sinagoglara öncülük ederken kızlarını ise ünlü hahamlarla evlendirdi.

Hager yaşarken halkın içerisinde görünmezdi ve hiç fotoğraf çektirmemesiyle tanınırdı.