SON DAKİKA
TSK: AFRİN'DE BATI VE DOĞUDAN GELEN BİRLİKLER KUZEYDE BULUŞTU
Harem Otogarı'na 3. Köprü ayarı ! İşte yeni yeri
Harem Otogarı'na 3. Köprü ayarı ! İşte yeni yeri
Nevşin Mengü'nün kardeşi gözaltına alındı
Nevşin Mengü'nün kardeşi gözaltına alındı
Apple'ın yeni bombası ! Görüntüleri ortaya çıktı
Apple'ın yeni bombası ! Görüntüleri ortaya çıktı
TSK arşivinden az bilinen Çanakkale fotoğrafları
TSK arşivinden az bilinen Çanakkale fotoğrafları
PKK'nın yıktığı ilçe baştan inşa ediliyor ! Havadan görüntülendi
PKK'nın yıktığı ilçe baştan inşa ediliyor ! Havadan görüntülendi
İstanbullular dikkat ! 24 saatlik su kesintisi
İstanbullular dikkat ! 24 saatlik su kesintisi
E-devlet'ten yeni hizmet ! Artık tek ''tık''la yapılacak
E-devlet'ten yeni hizmet ! Artık tek ''tık''la yapılacak
Taksiciler şimdi daha da öfkelenecek ! 100 bin liralık darbe
Taksiciler şimdi daha da öfkelenecek ! 100 bin liralık darbe
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 17 Mart 2018 15:39

New York'ta hahamın cenazesine on binler katıldı

New York'ta hayatını kaybeden 95 yaşındaki ünlü Haham Mordechai Hager'ın cenaze törenine on binlerce kişi katıldı.

New York'ta hahamın cenazesine on binler katıldı
A+ A-

ABD'de yaşayan ünlü Haham Mordechai Hager 95 yaşında Manhattan'daki hastanede hayatını kaybetti. Hager dünya çapında on binlerce takipçisi olan Hasidik Yahudilerinin lideriydi. Hager'in ölümüyle New York'tan ve dünyanın dört bir yanından yüzlerce Yahudi cenazeye gelmek için Manhattan'a geldi.

Binlerce Hasidik geneleklere uygun olarak liderlerini gömmek için toplandı.

Karaciğer yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Hager'in 14 çocuğu ve yüzlerce torunu bulunuyor. Hager'in yedi oğlu dünyadaki sinagoglara öncülük ederken kızlarını ise ünlü hahamlarla evlendirdi.

Hager yaşarken halkın içerisinde görünmezdi ve hiç fotoğraf çektirmemesiyle tanınırdı.

haham , tören , new york
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM